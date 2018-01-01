Корея не буде проводити повторні переговори щодо угоди по «жінкам комфорту»

Кан Ген Хва заявила про те, що угода 2015 року не може бути справжнім рішенням проблеми «жінок комфорту»

Очільниця МЗС Республіки Корея Кан Ген Хва заявила в вівторок про те, що Сеул не буде намагатися провести повторні переговори угоди 2015 року із Японією, якою було формально вирішено питання так званих «жінок комфорту», яких окупаційна японська влада до кінця Другої світової війни змушувала працювати в борделях для солдат. Про це



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Корейські жінки в роки Другої світової війни

Кан Ген Хва заявила про те, що угода 2015 року не може бути справжнім рішенням проблеми «жінок комфорту»

Очільниця МЗС Республіки Корея Кан Ген Хва заявила в вівторок про те, що Сеул не буде намагатися провести повторні переговори угоди 2015 року із Японією, якою було формально вирішено питання так званих «жінок комфорту», яких окупаційна японська влада до кінця Другої світової війни змушувала працювати в борделях для солдат. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Дана заява була зроблена після того, як панель під егідою МЗС Республіки Корея прийшла до висновків наприкінці минулого року, що відповідна угода не змогла повністю задовольнити всі потреби відповідних жінок.

Кан Ген Хва заявила про те, що угода 2015 року є незаперечною, в результаті якої Республіка Корея і Японія формально прийшли до відповідної форми врегулювання протиріч. Відповідно до домовленості Токіо офіційно попросив пробачення за відповідну діяльність окупаційних органів влади і погодився надати 8,8 млн. доларів для забезпечення потреб жертв сексуального насилля. При цьому Сеул має намір створити свій паралельний фонд для фінансування відповідної ініціативи і буде проводити консультації із японським урядом щодо того як витрачати надалі кошти.

Однак під час свого звернення очільниця південнокорейського МЗС також заявила про те, що домовленість двох урядів не змогла відобразити бачення самих жертв. Тому, як наслідок, угода 2015 року не може бути справжнім рішенням питання «жінок комфорту». Кан Ген Хва тим самим заявила про те, що хоча Сеул і не буде проводити повторні переговори щодо умов домовленості, однак очікує, що Токіо визнає відповідні факти. Також від японського уряду Сеул очікує відповідних кроків, що сприятимуть «відновленню втраченої гідності і допомоги в лікуванні душевних ран» жертв сексуального насилля протягом Другої світової війни.