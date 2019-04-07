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    Королева Єлизавета II збирається запросити Трампа до Великої Британії, - ЗМІ

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    Трамп знову приїде в гості до королеви? - Королева Єлизавета II збирається запросити Трампа до Великої Британії, - ЗМІ
    Трамп знову приїде в гості до королеви?

    Лондон веде переговори з американськими колегами про організацію візиту

    Королева Єлизавета II планує направити президенту США Дональду Трампу формальне запрошення відвідати Велику Британію, повідомляє The Sunday Times.

    За попередніми даними, найближчими днями буде зроблено офіційне оголошення.

    Зараз офіційний Лондон веде переговори з американськими колегами про організацію державного візиту.

    Уточнюється, що візит американського президента планують призначити на червень 2019 року. Візит, найімовірніше, співпаде за часом з 75-ю річницею висаджування військ у Нормандії і планами Трампа взяти участь у заходах у Франції, присвячених визволенню країни.

    Нагадаємо, 13 липня 2018 року королева Великої Британії Єлизавета II прийняла у Віндзорському замку президента США Дональда Трампа і першу леді Меланію Трамп. Тоді Трамп зіткнувся з критикою в соціальних мережах за те, що він йшов попереду королеви і запізнився на зустріч з нею на 10 хвилин. Єлизавета II кілька разів перевіряла свій годинник.

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