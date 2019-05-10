Корпус вартових ісламської революції Ірану виключає переговори із США



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Ядолла Джавані виключив можливість переговорів, апелюючи до того, що американці проявили себе в якості ненадійних партнерів

Заступник керівника іранського Корпусу вартових ісламської революції з політичних питань Ядолла Джавані заявив про те, що Іран не має жодних намірів вступати в серйозні переговори із США.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

До цього в четвер Дональд Трамп вкотре закликав іранське керівництво сісти за стіл переговорів, щоб повністю відмовитися від ядерної програми країни. Окрім того, глава Білого дому не виключив воєнної конфронтації із Іраном, зважаючи на посилення протиріч.

Проте Джавані виключив можливість переговорів, апелюючи до того, що американці проявили себе в якості ненадійних партнерів. Окрім того, представник КСІР виключив можливість застосування Вашингтоном воєнної сили напряму проти Ірану. На думку Джавані, американці не наважаться на воєнну операцію проти Тегерану.

Нагадаємо, очільник 5 флоту США, який базується в Бахрейні, віце-адмірал Джим Маллой заявив про те, що в разі потреби готовий ініціювати процес проведення авіаносної ударної групи на чолі із авіаносцем USS Abraham Lincoln (CVN-72) через Ормузьку протоку, незважаючи на загострення протиріч із Іраном.