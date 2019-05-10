США готові в разі потреби провести авіаносець через протоку біля Ірану



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Пентагон попередили, що Іран готує провокації проти американських сил на Близькому Сході

Очільник 5 флоту США, який базується в Бахрейні, віце-адмірал Джим Маллой заявив про те, що в разі потреби готовий ініціювати процес проведення авіаносної ударної групи на чолі із авіаносцем USS Abraham Lincoln (CVN-72) через Ормузьку протоку, незважаючи на загострення протиріч із Іраном.

При цьому американський адмірал не дав ствердної відповіді, чи піде на такий крок кінець кінцем, пише інформаційне агентство Reuters.

Вашингтон вирішив спрямувати з’єднання кораблів до Близького Сходу після отримання даних розвідки, що Іран готує провокації проти американських сил в регіоні. Адмірал Маллой повідомив про те, що вони справді бачать факти підготовки Тегерану до відповідних ворожих кроків. Мова в тому числі йде про переміщення балістичних ракет на невеликі човни. При цьому командувач 5 флоту США заявив про те, що американці не готуються до війни. Адмірал Маллой повідомив, що не отримував наказ із Вашингтону почати відповідні приготування.

Нагадаємо, Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Ірану. Вони стосуються виробництва сталі, алюмінію, міді й заліза.