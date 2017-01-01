Кожне друге кафе в Україні працює з порушеннями, - Держпродспоживслужба

Найбільше порушень виявлено в салатах, фарші, м'ясі, ковбасах і молочній продукції

В Україні кожен другий заклад громадського харчування працює з порушеннями. Про це повідомив начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан, передає прес-служба органу. Він зазначив, що результати моніторингу за 2017 рік показали, що з порушеннями працюють кожен другий заклад громадського харчування (МАФ, пересувна



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Найбільше порушень виявлено в салатах, фарші, м'ясі, ковбасах і молочній продукції

В Україні кожен другий заклад громадського харчування працює з порушеннями. Про це повідомив начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан, передає прес-служба органу.

Він зазначив, що результати моніторингу за 2017 рік показали, що з порушеннями працюють кожен другий заклад громадського харчування (МАФ, пересувна торгівля), кожен п'ятий ресторан і харчоблоки, кожна десята торгова мережа (супермаркети, магазини) і кожне двадцяте виробництво, переробний цех.

Він підкреслив, що часто фіксуються порушення термінів та умов зберігання продуктів харчування, відсутність супровідних документів, порушення термінів проходження медичного огляду або фальсифікація такого огляду.

Разом з цим лабораторні дослідження виявили найбільше порушень в салатах (56%), фарші (23,5%), м'ясі птиці (18,6%), ковбасі (14,1%), молочній продукції (13 4%), шашличній продукції (11,2), баранині (9,6%), свинині (5,9%), овочах і фруктах (5%), питній воді (4,9%), пельменях (0,33%), яловичині (3,3%).

Крім того, не відповідають нормам 48,5% відібраного дитячого одягу, 46,7% меблів, 42% електричних приладів, 37,5% автомобільних миючих засобів, 33,3% побутових миючих засобів, 33,3% новорічних прикрас, 32,6% розвивальних дитячих іграшок, 28,6% дитячих музичних іграшок, 22,7% м'яких дитячих іграшок, 22,2% світлових приладів і 21,4% мобільних пристроїв і комплектуючих до них.

«За результатами проведених заходів у 2017 році не допущено до реалізації понад 400 т недоброякісних харчових продуктів і понад 200 одиниць непродовольчих товарів. Стягнуто майже 230 штрафних санкцій на суму майже 1,2 млн грн. і направлено до суду 34 позови», - заявив Олег Рубан.