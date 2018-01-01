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    Крадіжка криптовалюти на півмільярда доларів: біржа Coincheck компенсує збитки

    Сума компенсації може перевищити 410 мільйонів доларів
    Оператор японської біржі криптовалюти Coincheck повідомив, що компенсує збитки клієнтів, чиї активи були втрачені в результаті хакерської атаки. Рано вранці в неділю оператор сайту Coincheck анонсував, що в результаті цього постраждало до 260 тисяч його клієнтів. Рано в п'ятницю зникла сума в розмірі приблизно 530 мільйонів доларів у вигляді
    • Сьогодні, 10:59
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    Сума компенсації може перевищити 410 мільйонів доларів

    Оператор японської біржі криптовалюти Coincheck повідомив, що компенсує збитки клієнтів, чиї активи були втрачені в результаті хакерської атаки.

    Рано вранці в неділю оператор сайту Coincheck анонсував, що в результаті цього постраждало до 260 тисяч його клієнтів. Рано в п'ятницю зникла сума в розмірі приблизно 530 мільйонів доларів у вигляді одиниць криптовалюти NEM.

    Оператор повідомляє, що він компенсує клієнтів японською валютою.

    Coincheck повідомляє, що він використовує свої власні активи, але питання про те як і коли поки розглядається. Біржа розрахує компенсацію, грунтуючись на сумі криптовалюти, коли вона припинила торги.

    Загальна сума компенсації може перевищити 410 мільйонів доларів.

    Джерело: NHK

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