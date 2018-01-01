Країна-агресор мститься за біометричний контроль і не пускає українців

Протягом сьогоднішньої доби російська сторона відмовилася пропускати 18 наших транспортних засобів

Російська сторона відповідає провокативними діями на запровадження Україною з 1 січня 2018 року прикордонної системи фіксації біометричних даних іноземців та осіб без громадянства. Про це заявив перший заступник голови Державної прикордонної служби Василь Серватюк, повідомляє Департамент комунікації МВС України. «Як ми і очікували, під час



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Протягом сьогоднішньої доби російська сторона відмовилася пропускати 18 наших транспортних засобів

Російська сторона відповідає провокативними діями на запровадження Україною з 1 січня 2018 року прикордонної системи фіксації біометричних даних іноземців та осіб без громадянства. Про це заявив перший заступник голови Державної прикордонної служби Василь Серватюк, повідомляє Департамент комунікації МВС України.

«Як ми і очікували, під час святкових днів відбулися провокаційні дії проти наших громадян зі сторони Російської Федерації у зв’язку із введенням біометричного контролю. Лише протягом сьогоднішньої доби російська сторона відмовилася пропускати 18 наших транспортних засобів, без складання відповідних документів та пояснення причини», - сказав Серватюк.

За його словами, ДПСУ очікує ще більше провокацій з боку країни-агресора, тому пункти пропуску посилені технікою та особовим складом. Перший заступник голови ДПСУ зауважив, що з початку року біометричний контроль пройшли 29 тис. іноземців, з них 24 тис. - росіяни. Також Серватюк наголосив, що лише за три минулі доби прикордонники зафіксували 48 спрацювань за базами даних Інтерполу.

Як відомо, 1 січня 2018 року почала працювати система фіксації біометричних даних для громадян 71 країни. Але ще 27 грудня Україна запустила тестовий режим біоконтролю на кордоні з Росією. Біометричний контроль на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Росією Кримом не стосується громадян України, які проживають на півострові.

Так, нова система фіксації біометричних даних не тільки дозволяє контролювати термін перебування в країні, але й підключена до баз Інтерполу. На кордоні перевіряються паспорти, ID-картки, водійські посвідчення і навіть техпаспорти. Передбачалося, що можуть виникнути технічні проблеми тільки у туристів, які не мають біометричних паспортів.