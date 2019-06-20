Країни Балтії відключаться від російських електромереж



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Дорожня карта була підписана 20 червня перед самітом Євросоюзу в Брюсселі

У четвер, 20 червня, прем'єр-міністри Латвії, Литви, Естонії та Польщі разом з представниками Єврокомісії прийняли рішення про відключення країн Балтії від електромереж Росії.

Про це йдеться в прес-релізі Єврокомісії.

Як повідомляється, президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер та віце-президент Марош Шефчович разом очільниками урядів балтійських країн та Польщі перед самітом у Брюсселі підписав дорожню карту для забезпечення синхронізації електромереж країн Балтії з континентальною європейською мережею.

«Комісія завжди була прихильницею повної інтеграції мереж країн Балтії з мережею Європи і ми робимо все можливе для сприяння рішучого прогресу в синхронізації і працюємо над впровадженням стратегічної енергетичної інфраструктури регіону Балтійського моря«, - заявив Юнкер.

Відповідно з дорожньою картою, синхронізація буде реалізована не пізніше 2025 року.

Також Єврокомісія проведе переговори з Росією та Білоруссю для забезпечення безпроблемного відключення.