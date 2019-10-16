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    Країни ЄС призупиняють експорт зброї в Туреччину

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    Країни ЄС призупиняють експорт зброї в Туреччину

    Робоча група для врегулювання цього питання збереться до кінця тижня

    Країни Європейського союзу призупиняють експорт зброї до Туреччини через військову операцію в Сирії.

    Про це йдеться в заяві міністрів фінансів держав-членів ЄС за підсумками зустрічі в Люксембурзі

    Заначається, що до кінця тижня збереться робоча група для координації та перегляду позицій країн-членів з цього питання.

    «Країни-члени беруть зобов'язання прийняти рішучу позицію на рівні держав стосовно стратегії з експорту зброї до Туреччини», - говориться в заяві.

    Крім цього, країни ЄС також домовились узгодити перелік санкцій проти Туреччини через бурові роботи поблизу узбережжя Кіпру.

    Раніше міністр закордонних справ Великобританії Домінік Раабе заявив, що Великобританія планує призупинити видачу нових ліцензій на експорт зброї до Туреччини через проведення військової операції турецькою стороною в Сирії.

    ЄС міністр експорт
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