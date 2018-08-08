Кремлівський пропагандист Філліпс влаштував скандал у посольстві Грузії в Лондоні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Грем Філліпс влаштував скандал у посольстві Грузії

Філліпс, скандально відомий журналіст телеканалів Russia Today і «Звезда», вигукував антигрузинські та антинатівські гасла

До будівлі посольства Грузії в Лондоні під час виставки про російсько-грузинську війну 2008 року увірвався проросійський провокатор і пропагандист, британець Грем Філліпс, якого оперативно затримала дипломатична поліція.

Про це повідомила посол Грузії в Великій Британії Тамара Беручашвілі, передає 1tv.

Філліпс, скандально відомий журналіст телеканалів Russia Today і «Звезда», вигукував антигрузинські та антинатівські гасла, заявили в грузинському МЗС.

«Посольство стало жертвою російської агресії, тому що в нього раптово вторглася людина з камерою, яка агресивно викрикувала, що це пропаганда», - сказала Беручашвілі.

Щодо затриманого британська поліція веде розслідування.

«Ми чекаємо повної оцінки цього інциденту», - заявив департамент преси та інформації міністерства закордонних справ Грузії.

Зазначимо, що у липні 2014 року Служба безпеки України затримала Філліпса і ухвалила рішення про його видворення за межі України із забороною в'їзду на три роки. Після цього він повернувся до Росії, а звідти - на окупований Донбас і продовжив роботу.