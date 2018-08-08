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    Кремлівський пропагандист Філліпс влаштував скандал у посольстві Грузії в Лондоні

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    Грем Філліпс влаштував скандал у посольстві Грузії - Кремлівський пропагандист Філліпс влаштував скандал у посольстві Грузії в Лондоні
    Грем Філліпс влаштував скандал у посольстві Грузії

    Філліпс, скандально відомий журналіст телеканалів Russia Today і «Звезда», вигукував антигрузинські та антинатівські гасла

    До будівлі посольства Грузії в Лондоні під час виставки про російсько-грузинську війну 2008 року увірвався проросійський провокатор і пропагандист, британець Грем Філліпс, якого оперативно затримала дипломатична поліція.

    Про це повідомила посол Грузії в Великій Британії Тамара Беручашвілі, передає 1tv.

    Філліпс, скандально відомий журналіст телеканалів Russia Today і «Звезда», вигукував антигрузинські та антинатівські гасла, заявили в грузинському МЗС.

    «Посольство стало жертвою російської агресії, тому що в нього раптово вторглася людина з камерою, яка агресивно викрикувала, що це пропаганда», - сказала Беручашвілі.

    Щодо затриманого британська поліція веде розслідування.

    «Ми чекаємо повної оцінки цього інциденту», - заявив департамент преси та інформації міністерства закордонних справ Грузії.

    Зазначимо, що у липні 2014 року Служба безпеки України затримала Філліпса і ухвалила рішення про його видворення за межі України із забороною в'їзду на три роки. Після цього він повернувся до Росії, а звідти - на окупований Донбас і продовжив роботу.

     

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