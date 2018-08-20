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    Кримчани різко кинулися оформляти українські паспорти

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    Кримчани різко кинулися оформляти українські паспорти

    Видача паспортів проходить в Херсонській області

    Протягом 2018 року фіксується зростання кількості виданих кримчанам українських паспортів.

    Про це на прес-конференції повідомив перший заступник постійного представника президента України в АР Крим Ізет Гданов.

    «Ми бачимо збільшення попиту від громадян України з Криму на отримання документа державного зразка», - заявив він.

    За словами Гданова, станом на 1 серпня ID-карти отримали 4,5 тис. кримчан. Видача паспортів проходить в Херсонській області.

    Крім того, з 2017 року також спостерігається суттєве збільшення кількості виданих кримчанам біометричних паспортів для виїзду за кордон. «За період з 1 січня 2017 року по 14 вересня 2017 8398 осіб отримали паспорти громадянина України для виїзду за кордон. Через рік - 55392 особи», - повідомив Гданов.

    Нагадаємо, раніше голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал заявив, що власники російських паспортів у Криму намагаються отримати прописку у містах Росії, так як кримські паспорти «громадян РФ» не визнають в Європі. 

    Джерело: РБК-Україна

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