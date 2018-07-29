  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Глава Прикордонної служби пояснив, чому кримчани соромляться паспортів РФ з кримською пропискою

    • Розсилка
    Глава Прикордонної служби пояснив, чому кримчани соромляться паспортів РФ з кримською пропискою

    У Європі не визнають громадянами Росії тих, хто прописаний в тимчасово окупованому Криму

    Власники російських паспортів у Криму намагаються отримати прописку у містах Росії, так як кримські паспорти «громадян РФ» не визнають в Європі. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів Голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал. 

    Він заявив, що серед українців у Крим їдуть відпочивати одиниці, а ті, хто їде на півострів, в основному ті, у кого там родичі або майно. Цигикал уточнив, що, наприклад, в червні 2018 року порівняно з червнем 2017-го пасажирський потік зменшився ще на 6%.

    Натомість з Криму багато хто їхав на материкову частину України з метою отримати український біометричний паспорт.

    Читайте також

    Цигикал розповів, що хоча на чемпіонат світу їздило 5-6 тис. українських вболівальників, прикордонна служба не могла їх виокремити серед загального потоку осіб, які проходять повз пункти пропуску. Якщо ж серед них були українці, що їхати в Росію на футбол з Криму, то через закриті пункти пропуску. Голова держприкордонслужби заявив, що таким людям загрожує притягнення до адміністративної відповідальності за порушення кордону.

    Читайте також: Петро Цигикал: За незаконний перетин кордону у Росії дають шість років. У нас – штраф в кілька тисяч

    Нагадаємо, після отримання Україною безвізового режиму з країнами Європейського Союзу жителі окупованого Криму почали відновлювати українські паспорти.

    Читайте також
    Крим Держприкордонслужба чемпіонат світу паспорт українці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ