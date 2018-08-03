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    Кримський активіст підпалив себе у центрі окупованого Сімферополя

    • Розсилка
    Кримський активіст підпалив себе у центрі окупованого Сімферополя

    Перед підпалом чоловік заявив, що здійснює акт самоспалення на знак протесту проти свавілля влади окупантів

    В окупованому Криму біля будинку так званої адміністрації м. Сімферополя учасник «галявини протесту» з масиву Стрілкова підпалив себе на знак протесту проти дії влади зі знищення кримськотатарського селища.

    Про це свідчить відео, опубліковане «Крим.Реалії».

    «Один з кримських татар, активістів «галявини протесту», облив себе горючою рідиною і підпалив, проте присутнім вдалося оперативно загасити одяг, що загорівся на ньому. Перед підпалом чоловік заявив, що здійснює акт самоспалення на знак протесту проти свавілля влади», - повідомляє «Крим.Реалії». 

    За даними «Кримської солідарності», самоспалення здійснював Ватан Карабашев, мати якого, Муміне Муртаза, з 2006 року була учасником акції на масиві Стрілкова.

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    Кримський активіст підпалив себе у центрі окупованого Сімферополя
    Кримський активіст підпалив себе у центрі окупованого Сімферополя

    Напередодні в Сімферополі знову загострилася земельна проблема на масиві Стрілкова.

    За твердженням учасників «галявини протесту», окупаційна влада почала підготовку до знесення будинків у кримськотатарському селищі на вулиці Стрілковій. Сьогодні вранці кримські татари зібралися біля будинку «адміністрації» м.Сімферополя.

    Як повідомлялося раніше, учасники «галявини протесту» на вул. Стрілковій у Сімферополі вступили в конфлікт з місцевою «владою" і будівельною фірмою «Моноліт», що побудувала багатоповерхове житло на території селища, де вже стоїть мечеть і нелегалізовані будинки кримських татар. Раніше силовики провели обшук у організатора «галявини протесту» Фазила Ібрагімова з вилученням списку жителів масиву і протоколів їхніх зборів. Йому також був призначений адміністративний арешт.

    «Галявини протесту» – це громадський рух з метою отримання і легалізації земельних ділянок у Криму для репатріантів, які повернулися на батьківщину.

     

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