Кримський блогер, який вітав окупацію, тепер обіцяє швидкий кінець епохи партії Путіна



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Росіяни готові голосувати хоч за Чорта лисого, головне, щоб він був не з ЄР, - Горний

Кінець епохи Єдиної Росії близький. Їм більше ніхто не вірить - кримський блогер

Кінець епохи Єдиної Росії вже близький, останні вибори показали наскільки партія влади набридла людям. Про це у блозі на «Ехо Москви» пише кримський блогер Олександр Горний, який вітав анексію півострова Росією.

«Вона (партія, - «Главком») впаяла нас в епоху застою, яку складно порівнювати з епохою застою в Радянському Союзі, де були гарантовані робота, мінімальний соціальний захист, безкоштовна освіта, охорона здоров'я і пенсійний вік 55/60. Ці не можуть нічого і їм більше ніхто не вірить. У корита нинішньої влади влаштувалися бадьорі пенсіонери, які не здатні адекватно оцінювати те, що відбувається, і які чіпляються своїми руками за владні важелі, штовшаючи країну в хаос», - зазначає він.

За словами Горного, підсумок губернаторських виборів, який лякає: на чолі бунтівних регіонів стали не зовсім зрозумілі люди. Росіяни готові голосувати хоч за Чорта лисого, головне, щоб він був не з ЄР. «Навіть в Криму люди просто офігели вже від ЄР, яка тут особлива, що складається з перефарбованих перевертнів», - зауважив блогер.

На думку Горного, те, що Єдина Росія сприймається більшістю росіян вкрай негативно - це факт. «Після підвищення пенсійного віку, ПДВ та інших чудес економічного блоку процес став незворотнім. Всі слова і обіцянки про хороше життя, зростання добробуту і тривалості життя росіян розбилися вщент. Люди більше не вірять ані Кремлю, ані Єдиній Росії, ні навіть Путіну, від якого вже є певна втома», - пише блогер і додає, що у цій ситуації будь-який малограмотний маркетолог / політолог пропише глибокий ребрендинг. «Задоволення вкрай дороге, але в нинішній ситуації у замовника гроші є, а якщо не вистачить, то навантажать росіян черговим податком або побором», - підкреслив він.

«Час безсоромних учілок, які вкидають бюлетені, минає, настає час молодих, тих, кому вже складно вішати патріотичну локшину. Вони інші, вони не бояться сісти за ґрати, вони вже не хочуть Путіна і Єдину Росію, і це їхнє право», - пише Горний.