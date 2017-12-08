Кримський татарин Чапух у СІЗО окупантів пережив мікроінсульт - адвокат

Адвокат планує вимагати негайної госпіталізації Чапуха і покарання працівників слідчого ізолятора за бездіяльність

Кримський татарин Асан Чапух, якого російський суд окупованого Криму відправив у СІЗО, пережив мікроінсульт. Про це розповів його адвокат Айдер Азаматов, пише LB.ua. «Сам він пересуватися не міг і йшов разом із сусідом по камері. Коли я запитав, що з ним сталося, він відповів, що вчора у нього був мікроінсульт і ніхто зі співробітників



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Асан Чапух

Адвокат планує вимагати негайної госпіталізації Чапуха і покарання працівників слідчого ізолятора за бездіяльність

Кримський татарин Асан Чапух, якого російський суд окупованого Криму відправив у СІЗО, пережив мікроінсульт.

Про це розповів його адвокат Айдер Азаматов, пише LB.ua.

«Сам він пересуватися не міг і йшов разом із сусідом по камері. Коли я запитав, що з ним сталося, він відповів, що вчора у нього був мікроінсульт і ніхто зі співробітників СІЗО не надав йому медичну допомогу. Йому відповідали, що потрібно письмово звертатися в санчастину», – розповів Азаматов.

За словами адвоката, він планує вимагати негайної госпіталізації Чапуха і покарання працівників слідчого ізолятора за бездіяльність.

«Неймовірно цинічне і недбале ставлення до людини у віці 65 років, яка просила допомоги у людей, які зобов'язані були її надати, але цього не зробили, не має залишитися без уваги громадськості, а винні у такій бездіяльності люди повинні отримати покарання за максимальною суворістю закону», - додав Азаматов.

Нагадаємо, 5 грудня, так званий «Верховний суд» окупованого Криму залишив у силі рішення про арешт 65-річного кримського татарина Асана Чапуха. Згідно з рішенням, Чапух залишиться в СІЗО до 15 січня.

Як повідомлялося, російські силовики в окупованому Сімферополі 23 листопада затримали кількох членів Меджлісу кримськотатарського народу за начебто «вимагання в особливо великому розмірі» у громадянина Туреччини. Зазначається, що затримання відбулося в кафе «Медобори» на вулиці Воровського біля Київського районного суду. За даними КримSOS, імена затриманих: Бекір Дегерменджі, Асан Чапух, Казим Аметов.