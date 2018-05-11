Кримського «диверсанта» Лимешка посадили на 8 років

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Геннадій Лимешко

Суд врахував як обтяжуючу обставину політичний мотив злочину

Судакський міський суд 10 травня визнав українця Геннадія Лимешка винним і призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі за «незаконне придбання, зберігання і носіння вибухових речовин».

Провину Лимешко визнав, справа розглядалася в особливому порядку. Серед пом'якшуючих обставин, врахованих судом, – малолітня дочка чоловіка. Серед обтяжуючих – політичний мотив злочину: «ненависть і ворожнеча в зв'язку з приєднанням Криму до Росії».

Як відомо, 12 серпня 2017 року ФСБ Росії повідомила про затримання в анексованому Криму чоловіка, якого вони назвали «агентом СБУ» і звинуватили в підготовці диверсій на півострові.

Пізніше російські спецслужби оприлюднили відео затримання і допиту чоловіка. На камеру він назвав себе Геннадієм Лимешком, 1992 року народження, і зізнався в тому, що нібито готував диверсії на території анексованого Криму.

У Міноборони України заявили, що Лимешко служив у Збройних силах України за контрактом та був звільнений у травні 2017 року через службову невідповідність. У СБУ назвали «черговою провокацією» повідомлення ФСБ Росії про затримання українського «агента».

Нагадаємо, раніше українські правозахисники оприлюднили своє звернення щодо незаконного вироку українському активістові Ігорю Мовенку.

Джерело: Крим.Реалії