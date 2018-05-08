Правозахисники заявили про незаконне переслідування кримського активіста Мовенка

Було оприлюднене звернення до міжнародних організацій та урядів ряду країн

Українські правозахисники оприлюднили своє звернення щодо незаконного вироку українському активістові Ігорю Мовенку. Звернення, яке адресоване Урядам України, країн Європейського Союзу, Швейцарії, Норвегії, США, Канади, Австралії та Японії, міжнародним організаціям, було оприлюднене на сайті Української Гельсінської спілки з прав людини. «4



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Ігор Мовенко

Було оприлюднене звернення до міжнародних організацій та урядів ряду країн

Українські правозахисники оприлюднили своє звернення щодо незаконного вироку українському активістові Ігорю Мовенку.

Звернення, яке адресоване Урядам України, країн Європейського Союзу, Швейцарії, Норвегії, США, Канади, Австралії та Японії, міжнародним організаціям, було оприлюднене на сайті Української Гельсінської спілки з прав людини.

«4 травня суддя «Гагарінського районного суду» м. Севастополь Павел Крилло (громадянин РФ з м. Омськ) ухвалив вирок українському активістові Ігорю Мовенку та засудив його до двох років позбавлення волі в колонії загального режиму за коментарі у групі «Крим – Україна» в соціальній мережі», - говориться у зверненні.

Зазначається, що переслідування Мовенка окупаційною владою через його відкриту проукраїнську позицію є незаконним та політично мотивованим.

«Кримінальна справа проти нього була сфабрикована. Так, головним «доказом» у справі є лінгвістична експертиза, яку здійснив експерт ФСБ РФ. Водночас висновки незалежного фахівця з боку захисту були проігноровані судом», - підкреслили правозахисники.

На їхню думку, під час розслідування справи ФСБ РФ розглядала коментар Мовенка у соцмережі «не з позиції небезпеки для людей, а з позиції ворожості до Росії та факту анексії Криму». «Коментар, через який було засуджено Мовенка, демонструє відкриту незгоду з окупацією півострова», - підкреслюється у зверненні.

Правозахисники звернулися до міжнародних організацій та урядів ряду країн з проханням:

звернутися до Російської Федерації з вимогою звільнити Ігоря Мовенка та припинити переслідування українських активістів в окупованому Криму;

запровадити персональні санкції щодо осіб, причетних до переслідування Ігоря Мовенка;

посилити секторальні санкції проти Російської Федерації за системні порушення прав людини та вчинення воєнних злочинів у Криму.

Також у зверненні правозахисники закликали українську владу:

провести ефективне розслідування всіх фактів переслідування громадянина України Ігоря Мовенка та притягнути до відповідальності осіб, винних у грубих порушеннях прав людини та міжнародного гуманітарного права в Криму.

надавати системну всебічну підтримку родині Ігоря Мовенка та усім політичним в’язням, незаконно позбавленим волі Російською Федерацією та окупаційною владою Криму.

Нагадаємо, згідно з рішенням підконтрольного Кремлю Гагарінського районного суду Севастополя, Мовенкові інкримінували «публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності» за кілька коментарів у групі «Крим – Україна» в соціальній мережі «ВКонтакте».