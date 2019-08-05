Кримськотатарська журналістка оскаржить в ЄСПЛ відкриту проти неї в Криму справу



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Гульсум Халілова

Гульсум Халілова наголосила, що вважає кримінальну справу політично мотивованою

Журналістка кримськотатарського телеканалу ATR Гульсум Халілова має намір оскаржувати в Європейському суді з прав людини порушення проти неї кримінальної справи в анексованому Криму.

Про це вона повідомила в коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Звичайно ж, цією справою буде займатися Еміль Курбедінов (адвокат Гульсум Халілової – ред.), ми будемо подавати скаргу до Європейського суду з прав людини», – сказала журналістка.

Вона наголосила, що вважає кримінальну справу політично мотивованою.

«Треба ж оголосити, що кримські татари беруть участь в якихось бандформуваннях, треба ж сфальсифікувати більше кримінальних справ щодо корінного народу Криму, який проявляє свою громадянську проукраїнську позицію. Я не вступала ні в які батальйони, я працювала польовим журналістом», – додала Халілова.

1 серпня стало відомо, що «кримське управління» ФСБ Росії порушило кримінальну справу проти журналістки кримськотатарського телеканалу ATR Гульсум Халілової за статтею 208 Кримінального кодексу Росії ( «Участь в збройному формуванні на території іноземної держави»).