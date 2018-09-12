Кримськотатарський активіст Чапух має намір оголосити голодування



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Фото: Аслан Чапух

Чапух просить змінити запобіжний захід на домашній арешт

Обвинувачений у справі «Ваджіє Кашка« кримськотатарський активіст Аслан Чапух повідомив про намір оголосити голодування з 15 вересня, якщо його не переведуть на домашній арешт, або не нададуть кваліфікованої медичної допомоги.

Про це повідомляє Крим.Реалії.

Про це він оголосив 11 вересня 2018 року під час судового засідання про продовження запобіжного заходу.

«Я прошу суд змінити мені запобіжний захід на домашній арешт. За десять місяців перебування в СІЗО моє здоров'я дуже сильно погіршився. У мене постійно високий тиск, я пережив у в'язниці мікроінсульт. Моє здоров'я тут погіршується щодня. У мене стала невиразна мова, постійно паморочиться голова», - заявив на суді Чапух.

Також він додав, що після оголошення голодування усі подальші події, які пов'язані з його станом здоров'я будуть на совісті суду.

Адвокат кримськотатарського активіста не вітає такий вид протесту й повідомив, що 12 вересня 2018 Чапуха мають вивезти на обстеження до однієї з міських клінік.