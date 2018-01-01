Кропачов тягне журналіста в суд: автор програми «Наші гроші» публічно відповів на звинувачення

Журналіст заявив, що програма «Наші гроші» не містила жодної згадки про Кропачова і його компанію

Автор програми «Наші Гроші» Денис Бігус заявляє, що програма, яка вийшла в ефір 15 січня, не містила жодної згадки про компанію «Тріалтрейд» і про її зв’язок із офісом Віталія Кропачова. Про це журналіст повідомив, коментуючи звернення бізнесмена до суду з вимогою до Бігуса або надати підтверджуючу інформацію, або



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Автор програми «Наші Гроші» Денис Бігус

Журналіст заявив, що програма «Наші гроші» не містила жодної згадки про Кропачова і його компанію

Автор програми «Наші Гроші» Денис Бігус заявляє, що програма, яка вийшла в ефір 15 січня, не містила жодної згадки про компанію «Тріалтрейд» і про її зв’язок із офісом Віталія Кропачова. Про це журналіст повідомив, коментуючи звернення бізнесмена до суду з вимогою до Бігуса або надати підтверджуючу інформацію, або публічно вибачитися, передає Bihus.

Як повідомлялося, в компанії «Укрдонінвест» заявили, що Бігус повідомив в ефірі інформацію, на підставі якої в офіс прийшли з обшуками детективи НАБУ.

В компанії називають оприлюднену інформацію помилковою. Бігус повинен довести всі наведені в його програмі факти в суді, в іншому випадку він буде змушений публічно вибачитися і заплатити 1 грн моральної шкоди згідно з позовною заявою.

«Представники спецслужби, порушуючи законодавство і розкриваючи таємницю слідства, злили журналісту інформацію про IP-адресу компанії «Тріалтрейд», що брала участь в тендері системи ProZorro. Так як ця IP-адреса пов'язана з бізнес-центром за столичною адресою вул. Богдана Хмельницького, 26, журналісти програми «Наші Гроші» заявили, що нинішній власник бізнес-центру Віталій Кропачов пов'язаний і є власником даної компанії. В результаті, грунтуючись на даних, озвучених журналістами, у всьому бізнес-центрі і за домашніми адресами Кропачова були проведені обшуки детективами НАБУ», - повідомили в «Укрдонінвесті».

Компанія переконана, що журналісти поширили недостовірну інформацію.

Натомість автор і ведучий програми Денис Бігус зазначив: «Фальстарт, Віталій Валерійович».

Він зауважив, що програма «Наші гроші» не містила жодної згадки про Кропачова і його компанію.

Програма була присвячена іншій оборудці, а саме вугільним пластам, кількох держшахт. У 2012 році ці пласти отримало оточення Віктора Януковича. Після Революції замість повернення у держвласність потрапили до компаній, які шахтарі пов'язують із Кропачовим. «Тріалтрейду» серед них знов таки немає.

У зв’язку з цим колектив програми з нетерпінням очікує, коли отримає будь-яку офіційну інформацію щодо позову.

Після виходу сюжету, слідчі дійсно обшукали офіс Кропачова, але в рамках іншої кримінальної справи: НАБУ підозрює посадовців ДП «Селидіввугілля» у зловживаннях при закупівлях у компаній, які пов’язує із Кропачовим.

«З одного боку завжди приємно чути, що наше розслідування активізувало увагу НАБУ до когось з наших героїв. Особливо коли він сам про це говорить. Однак у даному випадку складається враження, що пан Кропачов просто намагається дискредитувати дії НАБУ, приписавши їм якісь витоки інформації, хоча у нас взагалі була інша тема», - повідомив ведучий програми.

«Водночас хочу висловити подяку пану Кропачову, надана ним у цій заяві та кількох інтерв’ю змістовна інформація (в тому числі і стосовно IP-адреси) нас надзвичайно зацікавила. Ми дослідили цю тему, і вже в найближчому ефірі компанія «Тріалтрейд» дійсно з’явиться», - підсумував Бігус.

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