Курс біткоїна після рекордного стрибка стрімко обвалився

У порівнянні з рекордними показниками біткоїн подешевшав на 30%

Курс найпопулярнішої у світі криптовалюти біткоїн упав за добу на 18% - до 13 тисяч доларів. Про це свідчать дані порталу CoinMarketCup. При цьому минулої неділі криптовалюта №1 досягла позначки у 20 тисяч доларів США. Таким чином, у порівнянні з рекордними показниками його курс подешевшав на 30%. Альтернативна



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Курс біткоїна падає

У порівнянні з рекордними показниками біткоїн подешевшав на 30%

Курс найпопулярнішої у світі криптовалюти біткоїн упав за добу на 18% - до 13 тисяч доларів. Про це свідчать дані порталу CoinMarketCup.

При цьому минулої неділі криптовалюта №1 досягла позначки у 20 тисяч доларів США. Таким чином, у порівнянні з рекордними показниками його курс подешевшав на 30%.

Альтернативна криптовалюта Bitcoin Cash знизилася на 30% - до 2 тисяч 536 доларів.

Експерти відзначають, що на курс впливають негативні прогнози про її майбутнє. Так, 19 грудня грошово-кредитне управління Сінгапуру (MAS) виступило із застереженням щодо ризиків, пов'язаних з інвестиціями у ICO та криптовалюту. У MAS нагадали, що криптовалюта не є законним платіжним засобом, не емітується ніяким урядом і не підкріплена ніякими активами. Недавнє зростання курсів криптовалюти він пов'язує зі спекулятивною активністю. Раніше з подібною заявою виступав голова американського фондового регулятора SEC Джей Клейтон.

Як повідомлялося, перед цим курс криптовалюти біткоїн знизився більш ніж на 10%.

Співзасновник Bitcoin.com Еміль Ольденбург продав усі свої біткоїни.