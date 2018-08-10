Курс турецької ліри щодо долара продовжує падати



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Ердоган обіцяє обороняти Туреччину від економічних атак

Національна валюта Туреччини продовжує падіння. Так в п’ятницю, 10 серпня, курс ліри зменшився до показника 6.04 за долар. Тим самим турецька грошова одиниця втратила іще 8%.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

На цьому фоні президент Туреччини Реджеп Ердоган пообіцяв, виступаючи на мітингу, обороняти країну від економічних атак. За його словами, кращою відповіддю на таку ситуацію мало б стати збільшення виробництва, експорту і зайнятості.

При цьому очільник Туреччини назвав ситуацію із курсом штучною нестабільністю.

Окрім того, він відзначив, що ті, хто радіє ситуації із відсотковою ставкою в країні і курсом валют, не переможуть. Такі заяви Ердоган зробив в місті Байбурт, на північному-сході Туреччини.