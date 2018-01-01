Кужель порівняла зрадників у «Батьківщині» із апостолами

Кужель пояснила, чому в партії Батьківщина так багато зрадників

У ситуації зі зрадниками з «Батьківщини» може повторитись біблійна історія з апостолами, які відреклися від Христа, а потім повернулися. Про це в ефірі програми на телеканалі ZIK заявила народний депутат України Олександра Кужель, відповідаючи на запитання, чому в партії Батьківщина так багато зрадників. «Були названі дуже



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Олександра Кужель

Кужель пояснила, чому в партії Батьківщина так багато зрадників

У ситуації зі зрадниками з «Батьківщини» може повторитись біблійна історія з апостолами, які відреклися від Христа, а потім повернулися.

Про це в ефірі програми на телеканалі ZIK заявила народний депутат України Олександра Кужель, відповідаючи на запитання, чому в партії Батьківщина так багато зрадників.

«Були названі дуже фахові люди по своїх якостях. Але коли ми візьмемо Біблію і перед розп’яттям Христос сказав своїм апостолам, – «ви здасте мене ще до того як я буду розіп’ятий». Так воно і сталося. Потім через великомучеництво вони повернулися і стали проповідниками віри. Я думаю, що нічого нового в історії не сталося», – переконана Кужель.

За її словами, випробування владою і грошима є найстрашнішими. Не всі готові ї пройти. Не всі готові жити на зарплату, поступитися своїм я а розуміти, що треба працювати на команду.

«У нас немає ні образи ні проклять, а навпаки. З багатьма людьми я підтримую тісні відносини. Я обираю своє коло спілкування незалежно від партії. Для мене найголовніше, чи людина порядна. Я можу говорити з будь-якою партією якщо це потрібно провести дуже важливий законопроект», – зауважила Кужель.

Водночас, як зауважила народна обраниця, багато зі зрадників підходять поспілуватися у Верховній Раді.

«Найголовніше, чи готові вони працювати на країну незалежно від того в якій вони партії. А інколи треба перехреститися за те, що деякі люди пішли. Інколи приходить людина біла і пухнаста, а ми ж не при владі, спробуйте це витримати. От подивіться голови Київської облради і партійної організації не вилазять з допитів. У них обшуки по декілька разів на місяць. Зараз йде цькування не менше, аніж при Януковичі. Не кожна людина це витримає», – розповіла Олександра Кужель.