Квартира у Словаччині, елітні автівки та 4 гривні у Приватбанку. Ексголова Офісу президента Богдан подав декларацію



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Колишній голова Офісу президента Андрій Богдан вперше подав електронну декларацію

Богдан подав електронну декларацію перед звільненням

Колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан задекларував 83 тисячі гривень доходу, мільйони заощаджень, п’ять авто, 10 земельних ділянок, квартири і три коштовні годинники.

Про це свідчать відомості із декларації перед звільненням за період з 1 січня по 11 лютого 2020 року, опублікованій на сайті НАЗК.

За вказаний період Богдан задекларував 63 тисячі 130 гривень доходу за основним місцем роботи (в Офісі президента — ред.), 20 тис. гривень - доходу від надання майна в оренду й 4 гривні процентів у Приватбанку.

На рахунках у банках ексочільник Офісу президента тримає понад 676 тис. доларів США, 338 тис. євро та 10,6 млн гривень. Крім того, готівкою він задекларував 721,6 тис. доларів США та 238,4 тис. євро.

Водночас на банківських рахунках доньок Богдан задекларував 164 тис. євро та 298 гривень.

Згідно з декларацією, Богдан має дві квартири у Києві та одну у Словаччині й володіє 10 земельними ділянками у Києві, Київській та Львівській областях.

Крім того, Богдан задекларував 10 об’єктів незавершеного будівництва з правом користування на підставі інвестиційного договору, серед яких усі — квартири у Києві.

У розділі цінне рухоме майно колишній очільник Офісу Зеленського задекларував три елітних швейцарських годинники та п’ять автомобілів: Tesla Model X, Tesla S85, Mercedes-Benz GL500, Mercedes-Benz Vito 116 CDI, Mercedes-Benz GLS350. Усі свої автівки Богдан придбав після 2015 року, а три з них – 2019 року.

У декларації Богдана значаться також три годинники — один Breitling і два Ulysse Nardin.