КВУ: Більшість заяв Рабіновича не відповідають дійсності графіка



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Фото: УНН Для аналізу експерти відібрали декілька фактів, на які спирався Вадим Рабінович під час своїх виступів

Перевірка виступу Вадима Рабіновича показала, що рівень популізму у заявах політика не зменшився - заявили в Комітеті виборців

Народний депутат України Вадим Рабінович оперує здебільшого маніпулятивною та неправдивою інформацією у своїх публічних виступах. Такий висновок зробили експерти проекту «Дослівно», проаналізувавши один із останніх виступів політика (9 вересня) на телеканалі «112 Україна» під час програми «Хто кому Рабінович».

Для аналізу експерти відібрали декілька фактів, на які спирався Вадим Рабінович під час своїх виступів. З п’яти проаналізованих заяв політика дві були маніпулятивними, ще дві неправдивими і лише одна виявилась правдою.

«Перевірка виступу Вадима Рабіновича показала, що рівень популізму у заявах політика не зменшився. Окрім цього, народний депутат продовжує маніпулювати та озвучує неправдиву інформацію», - прокоментував результати дослідження голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

В рамках проекту «Дослівно» проходить фактчекінг заяв провідних політиків. Раніше було проаналізовано заяви Юлії Тимошенко, Володимира Гройсмана, Вадима Рабіновича, Міхеіла Саакашвілі, Артура Герасимова, Надії Савченко, Семена Семенченка, Арсенія Яценюка, Ігоря Гриніва, Сергія Капліна та Андрія Садового.