КВУ: Більшість заяв Рабіновича не відповідають дійсності

КВУ: Більшість заяв Рабіновича не відповідають дійсностіграфіка
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Розсилка
Перевірка виступу Вадима Рабіновича показала, що рівень популізму у заявах політика не зменшився - заявили в Комітеті виборців
Народний депутат України Вадим Рабінович оперує здебільшого маніпулятивною та неправдивою інформацією у своїх публічних виступах. Такий висновок зробили експерти проекту «Дослівно», проаналізувавши один із останніх виступів політика (9 вересня) на телеканалі «112 Україна» під час програми «Хто кому Рабінович».
Для аналізу експерти відібрали декілька фактів, на які спирався Вадим Рабінович під час своїх виступів. З п’яти проаналізованих заяв політика дві були маніпулятивними, ще дві неправдивими і лише одна виявилась правдою.
«Перевірка виступу Вадима Рабіновича показала, що рівень популізму у заявах політика не зменшився. Окрім цього, народний депутат продовжує маніпулювати та озвучує неправдиву інформацію», - прокоментував результати дослідження голова Комітету виборців України Олексій Кошель.
В рамках проекту «Дослівно» проходить фактчекінг заяв провідних політиків. Раніше було проаналізовано заяви Юлії Тимошенко, Володимира Гройсмана, Вадима Рабіновича, Міхеіла Саакашвілі, Артура Герасимова, Надії Савченко, Семена Семенченка, Арсенія Яценюка, Ігоря Гриніва, Сергія Капліна та Андрія Садового.
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Свинина подорожала за последний месяц на 49 грн.
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Неправда
7 вересня асоціація «Свинарі України» повідомила, що середня ціна на свинину 1-ї категорії в живій вазі підвищилися на 2 гривні, тобто «до», а не «на» 49 гривень порівняно з серединою серпня.
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Омелян сказал, что украинцы разработали и построят платную дорогу Киев-Львов. Он сказал, что стоить будет примерно 700 евро путь туда и назад. Как с этими психами разговаривать, если он хочет построить дорогу, на которой, он считает, каждый (буде платити – ред.) 700 евро.
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Неправда
Міністр інфраструктури не озвучував вартість проїзду українським автобаном. За його словами, про ймовірну вартість проїзду можна говорити лише після проведення тендеру.
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У меня в Facebook почти 100 тысяч подписчиков.
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Правда
На своїй офіційній сторінці у соцмережі Facebook політик має понад 90 тисяч підписників.
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Они (заробітчани – ред.) сами еще работают, привозят сюда (гроші – ред.) Ви их называете всякими нехорошими словами и сейчас хотите пенсии лишить. Где логика ваша?
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Маніпуляція
Для отримання пенсії українці повинні мати достатній страховий стаж. Українці, які мають стаж згідно з законодавством, та сплачували внески до Пенсійного фонду, мають право на отримання пенсії в Україні. В тому числі й ті, хто працював за кордоном.
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Как можно назначать на все главные посты в Украине, обязательно условие, что б ты занял крупный главный пост - это наличие какого-нибудь зарубежного паспорта:
Абромавичус, Деканоидзе, Згуладзе.
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Маніпуляція
Дійсно, у 2014 році деякі керівні державні посади зайняли вихідці з інших країн. Проте закордонний паспорт аж ніяк не був умовою призначення на високий пост.