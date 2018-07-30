Лавров заявив про «аномалію» між Росією та Україною



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Глава МЗС РФ стверджує, що мільйони українців досі відпочивають в Криму

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав відносини між Україною та Росією «аномалією».

Про це він заявив у виступі на молодіжному форумі у Володимирській області РФ.

«Упевнений, що ми (Росія і Україна) братські народи, у нас тисячолітня спільна історія. Звичайно, те, що зараз відбувається, це аномалія», - сказав Лавров, якого цитує ТАСС.

Він вважає, що попри «антиросійську пропаганду», яка стверджує, що «Росія - агресор, що Росія - окупант, що Росія буде під санкціями, поки не віддасть Крим», - «більшість нормальних українських громадян розуміють, напевно, всю безглуздість того, що відбувається, антиісторичність».

«І той факт, що не один мільйон українських громадян щорічно відпочиває в Криму, по-моєму, одне з кращих свідчень того, що не вдасться вбити клин між нашими народами», - заявив Лавров.

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку з неузгодженим з Україною перебуванням прем’єр-міністра Російської Федерації Дмитра Медведєва на тимчасово окупованій території України - Автономній Республіці Крим та м.Севастополь 28-29 липня.