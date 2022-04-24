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    У Києві прибрано з вулиці зображення комуністичного вождя

    У Києві прибрано з вулиці зображення комуністичного вождя
    фото з Telegram Цаплієнка

    Вказаний обеліск з’явився у столиці на початку 1980-х років

    У Києві з обеліску на площі Перемоги демонтували бронзові зображення Леніна. Про це у телеграм-каналі повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

    Додамо, що вказаний обеліск з’явився у столиці на початку 1980-х років. Його звели на честь перемоги над німецько-фашистськими загарбниками під час Другої світової війни.

    Як повідомляв «Главком», народні депутати виступили за заборону в Україні присвоювати географічним об’єктам назви, що звеличують, увіковічують, пропагують або символізують Росію.

    У законопроєкті наголошено, що в Україні не завершено процес декомунізації, який розпочався у 2015 році. З того часу перейменовано понад 990 населених пунктів та 26 районів, майже 52 тисячі інших топонімів, 75 закладів освіти, 33 залізничні об’єкти, два морські порти, демонтовано близько 2,5 тисяч пам’ятників і пам’ятних знаків, які містили пропаганду тоталітарного режиму. На фінальній стадії знаходиться перейменування Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Києві прибрано з вулиці зображення комуністичного вождя