У Києві прибрано з вулиці зображення комуністичного вождя

Вказаний обеліск з’явився у столиці на початку 1980-х років

У Києві з обеліску на площі Перемоги демонтували бронзові зображення Леніна. Про це у телеграм-каналі повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Додамо, що вказаний обеліск з’явився у столиці на початку 1980-х років. Його звели на честь перемоги над німецько-фашистськими загарбниками під час Другої світової війни.

Як повідомляв «Главком», народні депутати виступили за заборону в Україні присвоювати географічним об’єктам назви, що звеличують, увіковічують, пропагують або символізують Росію.

У законопроєкті наголошено, що в Україні не завершено процес декомунізації, який розпочався у 2015 році. З того часу перейменовано понад 990 населених пунктів та 26 районів, майже 52 тисячі інших топонімів, 75 закладів освіти, 33 залізничні об’єкти, два морські порти, демонтовано близько 2,5 тисяч пам’ятників і пам’ятних знаків, які містили пропаганду тоталітарного режиму. На фінальній стадії знаходиться перейменування Кіровоградської та Дніпропетровської областей.