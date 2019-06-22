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    Лещенко балотуватиметься до Ради по київському округу

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    Лещенко балотуватиметься до Ради по київському округу

    Лещенко висуває свою кандидатуру по подільському округу № 220

    Позафракційний народний депутат Сергій Лещенко заявив, що висуває свою кандидатуру на позачергових виборах до Верховної Ради по одномандатному виборчому округу №220 в Києві.

    Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді.

    «Я висуваю свою кандидатуру по подільському округу 220, щоб захистити Київ від забудовників», — заявив він.

    Раніше повідомлялось, що народний депутат Мустафа Найєм вирішив не балотуватися у наступне скликання Верховної Ради.

    Нагадаємо, громадська організація «Національний інтерес України» звернулася до Разумкова з проханням не брати Лещенка в список партії. Свою ініціативу вони пояснили тим, що Лещенко фігурує в декількох кримінальних провадження, зокрема, що стосується придбання ним елітної квартири в центрі столиці, а також підозри у втручанні в минулі вибори президента США. На їхню думку, мандат депутата може перешкодити об'єктивному слідству щодо Лещенка.

    Як повідомлялося, 29 травня Лещенко заявив, що хоче йти на парламентські вибори від «Слуги народу».

    Сергій Лещенко Київ вибори партії політика
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