Лещенко балотуватиметься до Ради по київському округу



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Лещенко висуває свою кандидатуру по подільському округу № 220

Позафракційний народний депутат Сергій Лещенко заявив, що висуває свою кандидатуру на позачергових виборах до Верховної Ради по одномандатному виборчому округу №220 в Києві.

Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді.

«Я висуваю свою кандидатуру по подільському округу 220, щоб захистити Київ від забудовників», — заявив він.

Раніше повідомлялось, що народний депутат Мустафа Найєм вирішив не балотуватися у наступне скликання Верховної Ради.

Нагадаємо, громадська організація «Національний інтерес України» звернулася до Разумкова з проханням не брати Лещенка в список партії. Свою ініціативу вони пояснили тим, що Лещенко фігурує в декількох кримінальних провадження, зокрема, що стосується придбання ним елітної квартири в центрі столиці, а також підозри у втручанні в минулі вибори президента США. На їхню думку, мандат депутата може перешкодити об'єктивному слідству щодо Лещенка.

Як повідомлялося, 29 травня Лещенко заявив, що хоче йти на парламентські вибори від «Слуги народу».