Лещенко зізнався, з якою партією хоче потрапити в Раду



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Народний депутат Сергій Лещенко у передвиборчому штабі Володимира Зеленського Фото: Главком

Лещенку зрозуміла «не тільки ідеологія, а й світогляд» президента Володимира Зеленського

Позафракційний народний депутат Сергій Лещенко хотів би балотуватися на парламентських виборах як кандидат від партії «Слуга народу», якщо партія вирішить приймати чинних або колишніх депутатів.

Про це він сказав в ефірі «Громадського».

«На сьогодні в партії «Слуга народу» тривають дискусії, чи брати колишніх депутатів, чи не брати. Відповідно, почекаю, поки ці дискусії завершаться», - сказав Лещенко.

Своє рішення він пояснює тим, що йому «зрозуміла не тільки ідеологія, а й світогляд» президента Володимира Зеленського. «Людина симпатична, я розумію, про що він», - сказав депутат.

Він зауважив, що хотів би бути у партії, однак усвідомлює власну «токсичність» через заяви особистого адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані про «ворогів в оточенні Зеленського», до яких той відніс Лещенка.

На запитання, що він робитиме, якщо партія не захоче його прийняти, депутат відповів, що балотуватиметься на одному з київських мажоритарних округів.

Раніше повідомлялося, що Лещенко і Найєм можуть потрапити у наступну Верховну Раду за списками «Слуги народу».