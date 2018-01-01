«Левада-центр» не буде проводити опитування щодо виборів президента РФ

Результати передвиборчих опитувань будуть публікувати на 100% контрольована державою соціологічна служба ВЦИОМ, а також фонд «Громадська думка»

Незалежна соціологічна служба «Левада-центр» на виборах президента Росії не буде оприлюднювати свої опитування громадської думки, що стосуються виборчої тематики, передає Deutsche Welle. Після старту передвиборної кампанії центр припинив публікувати дані опитувань, хоча продовжує їх проводити, повідомив російським ЗМІ очільник



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Діючий президент РФ Володимир Путін

Результати передвиборчих опитувань будуть публікувати на 100% контрольована державою соціологічна служба ВЦИОМ, а також фонд «Громадська думка»

Незалежна соціологічна служба «Левада-центр» на виборах президента Росії не буде оприлюднювати свої опитування громадської думки, що стосуються виборчої тематики, передає Deutsche Welle.

Після старту передвиборної кампанії центр припинив публікувати дані опитувань, хоча продовжує їх проводити, повідомив російським ЗМІ очільник центру Лев Гудков. За його словами, у 2016 році влада РФ визнала «Леваду-центр» так званим «іноземним агентом», а такі організації з виборчого законодавства не можуть брати участь у виборах і референдумах, оскільки порушення закону загрожує штрафами або закриттям організації.

Результати передвиборчих опитувань будуть публікувати на 100% контрольована державою соціологічна служба ВЦИОМ, а також фонд «Громадська думка». Вказано, що під час виборів ці дві організації роблять опитування для адміністрації президента РФ. За словами Гудкова, закон про «іноземних агентів» спочатку був спрямований на витіснення незалежних джерел інформації. При цьому, як зазначив соціолог, дані «Левада-центру» і ВЦИОМ відрізнялися незначно, розбіжності були в нюансах.

Однак, як показали грудневі опитування, результати досліджень у обох служб можуть серйозно розходитися. Так, за даними «Левади», «абсолютно точно» у виборах президента збиралися брати участь 28% російських виборців, і «швидше за все» - 30%. За даними ВЦИОМ - відповідно 70% і 11% росіян.