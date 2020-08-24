Лідер КНДР Кім Чен Ин впав у кому - ЗМІ
Раніше повідомлялося, що Кім Чен Ин передав частину обов'язків помічникам, у тому числі, своїй сестрі
Лідер КНДР Кім Чен Ин перебуває в коматозному стані. Про це повідомило видання New York Post з посиланням на Чанг Сон Мина, помічника екс-президента Південної Кореї Кім Де Чжун.
Він послався на дані південнокорейської розвідки, згідно з якими 33-річна сестра лідера КНДР Кім Е Чжон керує країною - хоча офіційних призначень на цю посаду не було.
Раніше повідомлялося, що Кім Чен Ин передав частину обов'язків помічникам, у тому числі, своїй сестрі Кім Е Чжон.
На думку південнокорейських розвідників, рішення Кім Чен Ина про часткову передачу повноважень скеровано на те, щоб «зняти стрес від правління і запобігти провину в разі провалу політики».
Нагадаємо, навесні ЗМІ повідомляли, що лідер КНДР Кім Чен Ин переніс операцію на серці та перебуває у важкому стані.
Також зазначалось, що у випадку раптової смерті Кім Чен Ина, посаду лідера Північної Кореї займе його сестра Кім Йо Чжон.