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    Лідер КНДР Кім Чен Ин впав у кому - ЗМІ

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    <span>Питання здоров'я Чен Ина було піднято, коли він не з'явився на церемонії вшанування свого діда Кім Ір Сена</span> - Лідер КНДР Кім Чен Ин впав у кому - ЗМІ
    Питання здоров'я Чен Ина було піднято, коли він не з'явився на церемонії вшанування свого діда Кім Ір Сена

    Раніше повідомлялося, що Кім Чен Ин передав частину обов'язків помічникам, у тому числі, своїй сестрі

    Лідер КНДР Кім Чен Ин перебуває в коматозному стані. Про це повідомило видання New York Post з посиланням на Чанг Сон Мина, помічника екс-президента Південної Кореї Кім Де Чжун. 

    Він послався на дані південнокорейської розвідки, згідно з якими 33-річна сестра лідера КНДР Кім Е Чжон керує країною - хоча офіційних призначень на цю посаду не було. 

    Раніше повідомлялося, що Кім Чен Ин передав частину обов'язків помічникам, у тому числі, своїй сестрі Кім Е Чжон. 

    На думку південнокорейських розвідників, рішення Кім Чен Ина про часткову передачу повноважень скеровано на те, щоб «зняти стрес від правління і запобігти провину в разі провалу політики».

    Нагадаємо, навесні ЗМІ повідомляли, що лідер КНДР Кім Чен Ин переніс операцію на серці та перебуває у важкому стані.

    Також зазначалось, що у випадку раптової смерті Кім Чен Ина, посаду лідера Північної Кореї займе його сестра Кім Йо Чжон.

    ЗМІ Кім Чен Ин
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