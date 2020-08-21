Кім Чен Ин передав частину повноважень молодшій сестрі – ЗМІ



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Кім Йо Чжон стала фактичною другою особою у Північній Кореї

Кім Чен Ин як і раніше зберігає свою абсолютну владу, «але її частина поступово передається»

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин передав частину владних повноважень групі чиновників та призначив свою молодшу сестру Кім Йо Чжон відповідальною за політику Пхеньяна у роботі з США та Південною Кореєю.

Про це свідчать дані південнокорейської розвідки, повідомляє BBC.

«Кім Чен Ин як і раніше зберігає свою абсолютну владу, але її частина поступово передається», – йдеться у повідомленні.

Відтак Кім Йо Чжон стала фактичною другою особою у Північній Кореї. Однак Кім Чен Ин досі не назвав її своєю наступницею.

Двоє чиновників, імена яких ЗМІ не повідомляють, тепер відповідають за управління економікою, ще двоє – частково курують питання оборони. Джерела повідомляють, що таке рішення Кім Чен Ин прийняв, щоб знизити рівень стресу у своєму житті.

Крім того, лідер КНДР хоче частково зняти з себе відповідальність на випадок провалу політичних рішень, припускає ВВС.

Нагадаємо, навесні ЗМІ повідомляли, що лідер КНДР Кім Чен Ин переніс операцію на серці та перебуває у важкому стані.

Також зазначалось, що у випадку раптової смерті Кім Чен Ина, посаду лідера Північної Кореї займе його сестра Кім Йо Чжон.