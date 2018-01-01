Лідер соціал-демократів ФРН оцінив ситуацію із коаліційними переговорами

Меркель очікує важких переговорів, але націлена на досягнення результатів

Очільник СДПН Мартін Шульц в четвер заявив про те, що соціал-демократам вдалося знайти спільну позицію із ХДС/ХСС по багатьом питанням. Однак при цьому все іще залишаються «значні перешкоди», які заважають двом політичним силам домовитися про продовження функціонування «великої коаліції». Про це повідомляє інформаційне



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Очільник СДПН Мартін Шульц

Меркель очікує важких переговорів, але націлена на досягнення результатів

Очільник СДПН Мартін Шульц в четвер заявив про те, що соціал-демократам вдалося знайти спільну позицію із ХДС/ХСС по багатьом питанням. Однак при цьому все іще залишаються «значні перешкоди», які заважають двом політичним силам домовитися про продовження функціонування «великої коаліції». Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

СДПН і ХДС/ХСС мають в своєму розпорядженні іще один день сьогодні для того, щоб прийти до висновку чи варто починати повноцінні переговори щодо створення правлячої коаліції в ФРН. Соціал-демократи планують під час сьогоднішніх переговорів запропонувати низку ідей яким чином посилити Європу – без цього, як заявив Мартін Шульц, СДПН не буде готова дати згоду на продовження існування «великої коаліції».

Зі свого боку Ангела Меркель погодилася із такою оцінкою стану коаліційних переговорів від Мартіна Шульца. За словами очільниці уряду ФРН переговори протягом 11 січня обіцяють бути важкими. Однак Меркель заявила, що готова максимально активно проявити себе протягом сьогоднішніх консультацій, оскільки німецький народ очікує практичних результатів.