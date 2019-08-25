Лідери G7 погодилися, що повертати Росію за стіл переговорів зарано – ЗМІ
Зазначається, що лідери ухвалили таке рішення у суботу під час вечері
На саміті G7 лідери групи погодилися зміцнити діалог і координацію з Росією.
Про це повідомляє AFP з посиланням на дипломатичне джерело, передає «Європейська правда».
«Вони погодилися з ідеєю, що G7 зміцнить діалог і координацію з Росією щодо поточних криз, однак зазначили, що занадто рано повертати росіян за стіл», - повідомив співрозмовник.
Зазначається, що лідери ухвалили таке рішення у суботу під час вечері, яка відкривала саміт G7.
Раніше п’ятий президент України Петро Порошнко наголосив на передчасності та хибності розмов про запрошення Росії до участі у зустрічах країн групи Великої сімки. Порошенко також підкреслив важливість введення миротворчого контингенту ООН на окуповану частину Донбасу та продовження військово-технічної співпраці України зі США для припинення російської агресії.