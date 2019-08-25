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    Лідери G7 погодилися, що повертати Росію за стіл переговорів зарано – ЗМІ

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    На саміті G7 лідери групи погодилися зміцнити діалог і координацію з Росією. - Лідери G7 погодилися, що повертати Росію за стіл переговорів зарано – ЗМІ
    На саміті G7 лідери групи погодилися зміцнити діалог і координацію з Росією.

    Зазначається, що лідери ухвалили таке рішення у суботу під час вечері

    На саміті G7 лідери групи погодилися зміцнити діалог і координацію з Росією.

    Про це повідомляє AFP з посиланням на дипломатичне джерело, передає «Європейська правда».

    «Вони погодилися з ідеєю, що G7 зміцнить діалог і координацію з Росією щодо поточних криз, однак зазначили, що занадто рано повертати росіян за стіл», - повідомив співрозмовник.  

    Зазначається, що лідери ухвалили таке рішення у суботу під час вечері, яка відкривала саміт G7. 

    Раніше п’ятий президент України Петро Порошнко наголосив на передчасності та хибності розмов про запрошення Росії до участі у зустрічах країн групи Великої сімки. Порошенко також підкреслив важливість введення миротворчого контингенту ООН на окуповану частину Донбасу та продовження військово-технічної співпраці України зі США для припинення російської агресії.

    Велика сімка
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