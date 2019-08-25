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    Запрошення РФ до G7 є передчасними і хибними - Порошенко

    • Розсилка
    Запрошення РФ до G7 є передчасними і хибними - Порошенко

    Порошенко провів зустріч з Куртом Волкером

    П’ятий президент України наголосив на передчасності та хибності розмов про запрошення Росії до участі у зустрічах країн групи Великої сімки. Про це пише пресслужба «Європейської Солідарності».

    Порошенко також підкреслив важливість введення миротворчого контингенту ООН на окуповану частину Донбасу та продовження військово-технічної співпраці України зі США для припинення російської агресії.

    Під час зустрічі наголошено на необхідності звільнення українських заручників Кремля, зокрема Романа Сущенка і Олега Сенцова та  24-х полонених українських моряків.

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    Запрошення РФ до G7 є передчасними і хибними - Порошенко
    Запрошення РФ до G7 є передчасними і хибними - Порошенко
    Запрошення РФ до G7 є передчасними і хибними - Порошенко

    Співрозмовники обговорили продовження тиску на Росію шляхом подальшого зміцнення санкцій, зокрема «азовського пакету».

    Також було висловлено застереження проти останніх рішень з ознаками політично-вмотивованих переслідувань, які можуть мати негативні міжнародні наслідки для України та відзначено необхідність захисту свободи слова в Україні в умовах тиску на них.

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