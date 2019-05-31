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    Лідери РФ і Японії проведуть саміт в рамках зустрічі G20

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    <p>Володимир Путін і Сіндзо Абе мають намір провести повноцінний саміт 29 червня</p> - Лідери РФ і Японії проведуть саміт в рамках зустрічі G20

    Володимир Путін і Сіндзо Абе мають намір провести повноцінний саміт 29 червня

    Зустрічі лідерів РФ і Японії передують переговори глав МЗС цих двох країн

    Глава зовнішньополітичного відомства РФ Сергій Лавров заявив про те, що Володимир Путін і Сіндзо Абе мають намір провести повноцінний саміт 29 червня в рамках зустрічі лідерів держав G20 в Осаці.

    Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Зустрічі лідерів РФ і Японії передує зустріч глав МЗС цих двох країн, під час якої обговорювалося питання територіальної суперечки і підписання мирної угоди. Сергій Лавров і його японський візаві Таро Коно обговорили стан реалізації п’яти спільних економічних проектів на чотирьох спірних островах Курильської гряди.

    Ідея про реалізацію спільних економічних проектів на спірних островах як засобу вирішення протиріч була схвалена в грудні 2016 року в рамках саміту між Володимиром Путіним і Сіндзо Абе.

    Раніше повідомлялося, що імператор Нарухіто зустрівся з президентом США Дональдом Трампом в своєму палаці в Токіо. Трамп став першим іноземним лідером, прийнятим новим імператором Японії з моменту сходження на престол 1 травня.

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