Новий імператор Японії прийняв першого іноземного лідера – Трампа



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Трамп став першим іноземним лідером, прийнятим новим імператором Японії з моменту сходження на престол 1 травня Фото: АР

Трамп візьме участь в банкеті від імені імператора ввечері в понеділок

Імператор Нарухіто зустрівся з президентом США Дональдом Трампом в своєму палаці в Токіо в понеділок.

Про це повідомляє The Mainichi.

Трамп став першим іноземним лідером, прийнятим новим імператором Японії з моменту сходження на престол 1 травня.

VIDEO: US President Donald Trump becomes the first foreign leader to meet Japan's new Emperor Naruhito at a ceremony in Tokyo's imperial palace pic.twitter.com/MV3a91dnJY — AFP news agency (@AFP) 27 мая 2019 г.

Під час свого візиту до Японії президент США також проведе саміт з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе і візьме участь в банкеті від імені імператора ввечері в понеділок.

Трамп в якості державного гостя проведе в Японії три дні.

Раніше повідомлялося, що у перший день свого державного візиту до Японії президент США Дональд Трамп у посольстві США зустрівся з японськими бізнесменами.

Як відомо, президент США в листопаді 2017 року, менш ніж через рік після обрання на пост відвідав Японію в якості офіційного гостя і зустрівся з колишнім імператором Акіхіто.

Нагадаємо, 30 квітня імператор Японії Акіхіто відрікся від престолу. У своїй останній публічній промові він подякував народу країни за підтримку впродовж 30 років його правління.

Джерело: Интерфакс