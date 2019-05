Новий імператор Японії прийняв першого іноземного лідера – Трампа

Трамп візьме участь в банкеті від імені імператора ввечері в понеділок

Імператор Нарухіто зустрівся з президентом США Дональдом Трампом в своєму палаці в Токіо в понеділок.

Про це повідомляє The Mainichi.

Трамп став першим іноземним лідером, прийнятим новим імператором Японії з моменту сходження на престол 1 травня.

VIDEO: US President Donald Trump becomes the first foreign leader to meet Japan's new Emperor Naruhito at a ceremony in Tokyo's imperial palace pic.twitter.com/MV3a91dnJY