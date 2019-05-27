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    Новий імператор Японії прийняв першого іноземного лідера – Трампа

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    <p>Трамп став першим іноземним лідером, прийнятим новим імператором Японії з моменту сходження на престол 1 травня</p> - Новий імператор Японії прийняв першого іноземного лідера – Трампа

    Трамп став першим іноземним лідером, прийнятим новим імператором Японії з моменту сходження на престол 1 травня

    Фото: АР

    Трамп візьме участь в банкеті від імені імператора ввечері в понеділок

    Імператор Нарухіто зустрівся з президентом США Дональдом Трампом в своєму палаці в Токіо в понеділок.

    Про це повідомляє The Mainichi.

    Трамп став першим іноземним лідером, прийнятим новим імператором Японії з моменту сходження на престол 1 травня.

    Під час свого візиту до Японії президент США також проведе саміт з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе і візьме участь в банкеті від імені імператора ввечері в понеділок.

    Трамп в якості державного гостя проведе в Японії три дні.

    Раніше повідомлялося, що у перший день свого державного візиту до Японії президент США Дональд Трамп у посольстві США зустрівся з японськими бізнесменами.

    Як відомо, президент США в листопаді 2017 року, менш ніж через рік після обрання на пост відвідав Японію в якості офіційного гостя і зустрівся з колишнім імператором Акіхіто.

    Нагадаємо, 30 квітня імператор Японії Акіхіто відрікся від престолу. У своїй останній публічній промові він подякував народу країни за підтримку впродовж 30 років його правління.

    Джерело: Интерфакс

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