Лідерів протестів 2014 року в Гонконгу визнали винними



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Протести у Гонконзі

Суддя не конкретизував терміни ув’язнення за винесеними вироками

Дев’ять лідерів громадських протестів 2014 року в Гонконгу були визнані винними в порушенні громадського порядку відповідно до рішення суду, яке було ухвалене в вівторок. Про це пише повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Серед обвинувачених професор права, два депутати місцевих законодавчих зборів і активісти студентського руху. Окрім того трьох підсудних обвинуватили в систематичній змові для порушення суспільного порядку.

Мова йде про Бенні Тая (54 роки), Чана Кінга (60 років) та Чу Ю-Мінга (75 років). Двох перших також звинуватили в закликах до порушення суспільного порядку.

За кожне таке звинувачення передбачається покарання до семи років в’язниці. При цьому суддя відмовився конкретизувати терміни ув’язнення за оголошеними вироками.

Засідання суду супроводжувалося протестами на підтримку дев’яти підсудних. Придушення протестів 2014 року і суд над їх керівництвом розглядається як систематичне порушення Пекіном принципу «одна країна, дві системи», на основі якої в 1997 року Гонконг повернувся до складу КНР.