Лікарі дістали з пацієнта в Індії сім кілограмів заліза

В Індії з чоловіка дістали сім кілограмів заліза

Хірурги однієї з клінік в індійському місті Сатна витягли з пацієнта сім кілограмів сторонніх предметів. Про це повідомляє The Independent. 35-річний чоловік на ім'я Максуд Хан поступив в клініку зі скаргами на болі в області шлунка. «Ми вирішили провести ендоскопію і були вражені, побачивши в шлунку монети, цвяхи, болти і гайки. Нічого



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В Індії з чоловіка дістали сім кілограмів заліза

Хірурги однієї з клінік в індійському місті Сатна витягли з пацієнта сім кілограмів сторонніх предметів. Про це повідомляє The Independent.

35-річний чоловік на ім'я Максуд Хан поступив в клініку зі скаргами на болі в області шлунка.

«Ми вирішили провести ендоскопію і були вражені, побачивши в шлунку монети, цвяхи, болти і гайки. Нічого подібного в нашій практиці не зустрічалося», — розповів лікар Прянк Шарма.

За його словами, пацієнт швидше за все страждає психічним розладом. Родичі Хана, розповіли, що він працює велорикшею, і клієнти часто розплачуються з ним дрібницею. За словами близьких, чоловік останнім часом страждав від депресії, і ймовірно, ковтаючи монети та інші дрібні залізні предмети, намагався позбутися нудьги.

В даний час життя Хана знаходиться поза небезпекою, він пообіцяв більше не вживати метал в їжу.

Видання нагадує, що аналогічний випадок стався в місті Бхатінда в штаті Пенджаб у 2015 році. Тоді лікарі витягли зі шлунка 34-річного чоловіка 40 монет, 150 цвяхів і інші сторонні предмети.