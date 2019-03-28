Лікарі отримають вищі зарплати лише за нової системи фінансування галузі, – нардеп



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Запровадження медичного страхування вже в найближчій перспективі дозволить підвищити рівень фінансування охорони здоров'я до 280-300 млрд гривень, зауважив Дубіль

Єдиним шляхом справжнього підвищення зарплат медиків нардеп Валерій Дубіль вважає впровадження системи фінансування охорони здоров'я з декількох джерел

В гонитві за голосами провладні кандидати в президенти під час зустрічей з українцями розповідають, що завдяки «медреформі» та впровадженню нових механізмів фінансування зарплата лікарів значно зросла.

Про це у своєму блозі на веб-сайті «Киеввласть» заявив народний депутат з фракції «Батьківщина» Валерій Дубіль.

Дубіль наголошує, що цифри, які лунають з вуст чиновників, про збільшення зарплат медпрацівників у 4-4,5 разів з початку «медреформи» вразили працівників галузі. Останні розпочали флешмоб у соцмережах – вони діляться світлинами із зображенням зарплатних відомостей. На фотографіях зарплати у розмірі 3-5 тис. гривень.

«Якщо, за даними Держстату, на початок практичної реалізації «медреформи» в червні 2018 року середня зарплата медиків була 6,25 тис. гривень на місяць, то на січень 2019 року (через півроку отримання фінансування «за новим механізмом») вона практично не змінилася і склала 6,27 тис. гривень. Тобто, з урахуванням річної інфляції в 9,8% реальна середня зарплата медиків навіть зменшилася. А переможні реляції влади про небачене зростання заробітної плати медиків стосуються такої невеликої їхньої кількості, що навіть не впливають на її середній рівень», - підкреслив депутат.

Представник «Батьківщини» розкритикував обіцянки влади підняти в майбутньому зарплату й іншим медикам у 2-3 рази і вважає, що у держави на це не вистачить фінансового ресурсу в рамках запропонованої Міністерством охорони здоров'я виключно державної, бюджетної системи фінансування охорони здоров'я. Він розрахував: для того, щоб підняти зарплати працівникам системи охорони здоров’я у 2-2,5 разів, потрібно додатково закласти в бюджет 77 млрд гривень, тобто підняти його з 123 мінімум до 200 млрд гривень.

«Стільки вартуватиме одне лише підвищення заробітної плати медикам, а ще треба покривати витрати власне на лікування пацієнтів, компенсувати зростання витрат на утримання лікарень та інше», - написав нардеп.

Єдиним шляхом справжнього підвищення зарплат медиків він вважає впровадження системи фінансування охорони здоров'я з декількох джерел.

«Запровадження медичного страхування вже в найближчій перспективі дозволить підвищити рівень фінансування охорони здоров'я в нашій країні до 280-300 млрд гривень. Лише так і ніяк інакше можна зупинити еміграцію медпрацівників до сусідніх країн, де зарплати вищі в рази. Це наше найголовніше завдання, бо з такою тенденцією не буде кому лікувати людей тут, в Україні», - зазначив він.

«Заробітні плати медиків тоді зростуть у 2,5-3 разів. Медпрацівники вже не їхатимуть у пошуку кращого життя за кордон, адже навіть у сусідній Польщі не вистачає великої кількості лікарів. Сама ж медицина стане універсально доступною для кожного пацієнта, незалежно від його матеріального і соціального статусу, а також місця проживання», - резюмував Дубіль.

Джерело: Українські новини