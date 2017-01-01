Лікарі у США не ризикнули реанімувати пацієнта через татуювання

На грудях у пацієнта було татуювання «не реанімувати»

Лікарі з Маямі, США, не наважилися реанімувати пацієнта, який впав у кому. На його грудях було татуювання «не реанімувати». На інцидент звернуло увагу видання Gizmodo. 70-річний пацієнт потрапив до лікарні штату Флорида без свідомості з сильним алкогольним отруєнням. Медики порозстібали його сорочку та виявили на тілі



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Напис на тату Do not resuscitate (укр. не реанімувати)

На грудях у пацієнта було татуювання «не реанімувати»

Лікарі з Маямі, США, не наважилися реанімувати пацієнта, який впав у кому. На його грудях було татуювання «не реанімувати».

На інцидент звернуло увагу видання Gizmodo.

70-річний пацієнт потрапив до лікарні штату Флорида без свідомості з сильним алкогольним отруєнням. Медики порозстібали його сорочку та виявили на тілі татуювання Do not Resuscitate (укр. не реанімувати).

Родичів їм знайти не вдалося, тому вони зібрали комітет з етики, адже татуювання де-юре вважається останньою письмовою вказівкою пацієнта.

Спочатку вони хотіли не звертати увагу на татуювання і реанімувати пацієнта, але тоді він міг подати на них до суду. У штаті Флорида дуже суворо дотримуються таких нюансів. У кінцевому підсумку лікарі вирішили не втручатися, і пацієнт помер.

Випадок з татуюванням унікальний, але подібні прохання не є рідкістю. За статистикою 80% опитаних пацієнтів Американської федеральної програми медичного страхування воліли б не продовжувати собі штучно життя на фінальних стадіях хвороби, щоб не витрачати значні суми грошей і не вмирати в муках.

Як повідомляв «Главком», у листопаді у Львові кардіохірурги вперше провели унікальну операцію на серці.

Джерело: Новое Время