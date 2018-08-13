Лікарку, яка відмовилась лікувати бійця АТО, вдруге звільнили з роботи



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Ганна Губарева заявила бійцю Віталію Драгану, що пільг не буде, тому що він «братский народ убивал»

З боку Міністерство охорони здоров'я України буде вжито відповідних заходів, - попередила Супрун

Ганну Губареву, співробітницю Національного інституту раку, яка відмовила ветерану АТО у пільговому лікуванні, звільнено. Вдруге. Про це повідомила очільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун.



«Отримала офіційне роз’яснення від Інституту раку. Одразу після викриття інциденту Губаревої з ветераном, її звільнили з обох посад, які вона на той час займала - лікаря та наукового співробітника.



Але з 17.07.2018 року по 31.08.2018 року її було поновлено на науковій посаді, щоб дати змогу завершити наукову діяльність. Сьогодні з нею розірвали цей контракт достроково.



Обурена тим фактом, що її взяли повторно, сподіваючись, що ніхто не помітить, і звільнили вдруге у результаті скандалу! Крім того, з 2008 року Губарева була членом незалежної локальної етичної комісії інституту, де і залишилася навіть після звільнення з посади лікаря. При тому, що звільнено її було якраз за неетичну поведінку!», - написала Супрун.





Вона також додала, що така кадрова політика керівництва закладу неприпустима. З боку Міністерство охорони здоров'я України буде вжито відповідних заходів.

Раніше стало відомо, що скандальну лікарку онкогематологічного відділення Інституту раку Ганну Губареву, яка відмовилася лікувати ветерана АТО через те, що «той вбивав братський народ», після гучного звільнення поновили на роботі і навіть підвищили.

Раніше очільниця МОЗу Уляна Супрун повідомила, що в Інституті раку звільнили лікарку Губареву, яка відмовилася забезпечити пільговим лікуванням онкохворого спецпризначенця Віталія Драгана. Губарева заявила бійцю, що пільг не буде, тому що він «братский народ убивал».