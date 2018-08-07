Літак Кишинів–Франкфурт повернувся в аеропорт через тріщину на склі



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Літак повернувся в аеропорт після кількох хвилин після зльоту

Літак молдавської авіакомпанії Air Moldova, що вилетів у вівторок вранці за маршрутом Кишинів–Франкфурт, вимушений був повернутися в аеропорт молдавської столиці через тріщину на склі кабіни пілотів.

Про це повідомляє «Укрінформ».

Як поінформували в прес-службі авіакомпанії, літак повернувся в аеропорт після кількох хвилин після зльоту, а 130 пасажирам нададуть інший літак, який цього ж дня вилетить за згаданим маршрутом.

Кількома днями раніше інцидент стався з іншим літаком авіакомпанії Air Moldova, який через технічну несправність також повернувся в міжнародний аеропорт Кишинева. Борт летів до Санкт-Петербурга.