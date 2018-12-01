Літаки, гелікоптери та безпілотники. Порошенко передав військовим техніку



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Льотчики отримали нову та відремонтовану авіаційну техніку

Уся техніка та озброєння пройшли ремонт та модернізацію на вітчизняних підприємствах

Президент, Верховний головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко передав озброєння та військову техніку командирами військових підрозділів та бойових машин. Глава держави вручив відповідні сертифікати на техніку, інформує Банкова.

«Кожна одиниця нової бойової техніки – це вагомий внесок у національну обороноздатність і у безпеку наших громадян. Сьогодні українські льотчики отримують нову та відремонтовану авіаційну техніку. Серед них – винищувачі, навчально-тренувальні літаки, гелікоптери та безпілотники», - повідомив глава держави.

При цьому він зауважив, що на початку листопада підрозділи Протиповітряної оборони Сухопутних військ та Зенітних ракетних військ провели стрільби із зенітних ракетних комплексів. Усі ці комплекси було відновлено на підприємствах «Укроборонпрому».

«Стрільби довели майстерність наших воїнів», - зазначив Верховний головнокомандувач.

Глава держави оглянув передану техніку та поспілкувався з військовими. Крім того, президент ознайомився зі зразками авіаційної техніки виробництва ДП «Антонов», зокрема військово-транспортними літаками АН-132-D та АН-77.

Президент також зазначив, що український літак АН-77 має авіоніку провідних світових виробників і цей літак суттєво наближений до стандартів НАТО. «Цей літак має стати основою військово-транспортної авіації України. І не лише України. Його характеристики дозволяють кардинально розширити боєздатність десантно-штурмових військ. Адже вони зможуть використовувати навіть малопідготовлені шістсотметрові злітні смуги», - наголосив президент.

До складу Збройних сил України було передано кілька бойових літаків, а саме багатоцільові винищувачі Міг-29 та важкі багатоцільові високоманеврові всепогодні винищувачі Су-27. До військ також були передані бойові та транспортні гелікоптери навчально-тренувальні і навчально-бойові літаки Л-39 та безпілотні авіаційні комплекси Spectator М.

Як інформує видання militaryaviation.in.ua, військовикам була передана так техніка:

МіГ-29 (б/н 48) – для 204 БрТА (Луцьк);

МіГ-29 (б/н 49) – для 204 БрТА (Луцьк);

Су-27С1М (б/н 31) – для 831 БрТА (Миргород);

Л-39М1 (б/н 118) – для 831 БрТА (Миргород);

Л-39М1 (б/н 126) -для 831 БрТА (Миргород);

Л-39 (б/н 14) – для 203 НАБр (Чугуїв);

Л-39 (б/н 15) – для 203 НАБр (Чугуїв);

Мі-8МТ (б/н 37) – для 456 БрТрА (Вінниця);

Мі-8МТ – для 16 оБрАА (Броди);

БПАК Spectator M – для 24 оМБр (Яворів);

БПАК Spectator M – для 14 оМБр (Володимир-Волинський);

БПАК Spectator M – для 14 оМБр (Володимир-Волинський).

Уся військова техніка та озброєння пройшли ремонт та модернізацію на вітчизняних підприємствах оборонно-промислового комплексу.