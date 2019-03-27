Лондон відхилив петицію британців про скасування Brexit



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Британські чиновники додали, що скасування дії статті 50 буде порушенням обіцянки, який уряд дав британському народу

Уряд Великої Британії відхилив петицію з більш ніж 5,78 мільйонами підписів, яка вимагає припинення виходу країни зі складу Євросоюзу шляхом скасування дії статті 50 Лісабонського договору. Про це повідомляє The Guardian.

В офіційній відповіді, розміщеній на сайті парламентських петицій, Департамент по виходу з ЄС сказав: «Цей уряд не скасовуватиме статтю 50«.

«Ми будемо дотримуватися результатів референдуму 2016 року і працювати з парламентом для досягнення угоди, яка забезпечить нам вихід з Європейського Союзу», - йдеться у відповіді.

Відповідь уряду надійшла після того, як Комітет петицій заявив, що звернення про скасування Brexit буде обговорюватися депутатами 1 квітня. Комітет повідомив, що це «петиція з найбільшою кількістю підписів, яка коли-небудь надходила на сайт петицій Палати громад і уряду».

У своїй офіційній відповіді уряд повідомив, що «визнає значну кількість людей, які підписали цю петицію. Однак майже три чверті виборців взяли участь у референдумі 2016 року, сподіваючись, що результат буде дотриманий».

«17,4 мільйона людей тоді проголосували за вихід з Європейського Союзу, забезпечуючи найбільший демократичний мандат для будь-яких дій, які коли-небудь були направлені уряду Великої Британії», - йдеться у відповіді.

Британські чиновники додали, що скасування дії статті 50 буде порушенням обіцянки, який уряд дав британському народу і зменшить довіру до демократії.

Як повідомлялося, 23 березня у Лондоні десятки тисяч людей вийшли з вимогою провести новий референдум щодо Brexit. Десятки тисяч людей вийшли на акцію протесту проти виходу Британії з Євросоюзу і з вимогою провести новий референдум щодо Brexit.

Крім того, петиція за скасування Brexit набрала 5 млн підписів за три дні. Для розгляду петиції парламентом достатньо 100 тис. підписів.

Нагадаємо, під час звернення до нації 20 березня прем'єрка Великої Британії Тереза Мей заявила, що планує вивести країну з ЄС до 30 червня. Проведення другого референдуму вона виключила.

20 березня голова Європейської Ради Дональд Туск заявив, що відтермінування виходу Великої Британії зі складу ЄС можливе, але за умови, якщо парламент країни погодить угоду по Brexit.