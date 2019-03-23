У Лондоні десятки тисяч людей вийшли з вимогою провести новий референдум щодо Brexit



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петиція за скасування Brexit набрала 4 млн підписів за три дні

Організатори впевнені, що ця акція буде масштабнішою за ту, що відбулася в жовтні минулого року

У центрі Лондона десятки тисяч людей вийшли на акцію протесту проти виходу Британії з Євросоюзу і з вимогою провести новий референдум щодо Brexit. Про це повідомляє «Главком».

Рух транспорту у центрі міста перекритий.

Організатори впевнені, що ця акція буде масштабнішою за ту, що відбулася в жовтні минулого року. Тоді, за їхніми словами, на акцію вийшли близько 700 тисяч учасників.

Крім того, петиція за скасування Brexit набрала 4 млн підписів за три дні. Для розгляду петиції парламентом достатньо 100 тис. підписів.

Нагадаємо, під час звернення до нації 20 березня прем'єрка Великої Британії Тереза Мей заявила, що планує вивести країну з ЄС до 30 червня. Проведення другого референдуму вона виключила.

20 березня голова Європейської Ради Дональд Туск заявив, що відтермінування виходу Великої Британії зі складу ЄС можливе, але за умови, якщо парламент країни погодить угоду по Brexit.

14 березня парламент Великої Британії проголосував за відтермінування Brexit виступив проти проведення повторного референдуму про вихід з ЄС.

Напередодні депутати парламенту Великої Британії не підтримали рішення про те, щоб вихід Британії з Євросоюзу відбувся без угоди. При цьому угоду щодо Brexit напередодні депутати відхилили.

12 березня голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер та прем'єрка Британії Тереза Мей погодили оновлену угоду по Brexit. Утім Юнкер застеріг — депутати мають останній шанс її погодити.