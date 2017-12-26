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    Лоукостер Ryanair може зайти в Україну до кінця зими

    Омелян заявив, що переговори з Ryanair на фінальному етапі
    Переговори України з лоукостером Ryanair перебувають на завершальному етапі. Прихід компанії на український ринок може відбутися уже в січні-лютому 2018 року. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі телеканалу ZIK. «З Ryanair ми вже на фінальному етапі переговорів. Я сподіваюсь, що її прихід відбудеться в
    • Сьогодні, 14:28
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    Літаки Ryanair 

    Омелян заявив, що переговори з Ryanair на фінальному етапі

    Переговори України з лоукостером Ryanair перебувають на завершальному етапі. Прихід компанії на український ринок може відбутися уже в січні-лютому 2018 року. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі телеканалу ZIK.

    «З Ryanair ми вже на фінальному етапі переговорів. Я сподіваюсь, що її прихід відбудеться в січні-лютому. Є технічні моменти, які ми завершуємо, але загалом все добре. У нас не було поступок, порівнюючи з тими позиціями, які ми мали минулого року», – розповів міністр.

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    Він зауважив, що насправді у 2017 році переговори з Ryanair проходили дуже легко, але були дуже сильні намагання їх зірвати.

    «Мені шкода, що минулого року вони зупинилися, бо українці вже з вересня 2017 року могли абсолютно дешево літати в ЄС як зі Львова, так і з Києва. Я вірю - 2018-й буде роком лоукостів. Я переконаний, що ця та інші компанії будуть літати в та з України, бо це не лише зручно для українця, це зручно для іноземного туриста, який полетить і залишить тут свої гроші», – зазначив Омелян.

    Нагадаємо, 5 липня 2017 року аеропорт «Бориспіль» підписав договір з європейською авіакомпанією-лоукостером Ryanair.

    10 липня стало відомо, що лоукостер Ryanair розірвав угоду з Україною.

    Керівник львівського аеропорту заявила, що Ryanair може ще повернутися на український ринок.

    Згодом Кабміном було прийнято рішення поновити переговори з Ryanair.

    Міністр інфраструктури України Володимир Омелян подав до уряду подання про звільнення генерального директора аеропорту «Бориспіль» Павла Рябікіна.

    У прес-службі Ryanair заявили, що авіакомпанія поки не планує повертатися до відновлення переговорів по Україні. 

    Але 13 липня генеральний директор Міжнародного аеропорту «Бориспіль» Павло Рябікін заявив про відновлення переговорів з авіакомпанією Ryanair. 

    Джерело: Укрінформ

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