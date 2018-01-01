Лоукостер Ryanair підтвердив свій вихід на український ринок

Майбутні маршрути в/з України не співпадатимуть з тими, які були оголошені навесні минулого року, коли вперше анонсувався прихід лоукостера до України

Україна стане новим напрямком для авіакомпанії Ryanair, а рейси сюди почнуть виконувати з осені 2018 року. Таку інформацію підтвердив головний юрист і секретар Ryanair Юліуш Коморек. Про це топ-менеджер ірландського лоукостера розповів в інтерв'ю польському порталу Fly4free, передає ЦТС. [READ_MORE] На питання журналіста про те, яка є чергова



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Майбутні маршрути в/з України не співпадатимуть з тими, які були оголошені навесні минулого року, коли вперше анонсувався прихід лоукостера до України

Україна стане новим напрямком для авіакомпанії Ryanair, а рейси сюди почнуть виконувати з осені 2018 року. Таку інформацію підтвердив головний юрист і секретар Ryanair Юліуш Коморек. Про це топ-менеджер ірландського лоукостера розповів в інтерв'ю польському порталу Fly4free, передає ЦТС.

На питання журналіста про те, яка є чергова країна, куди раніше не літав перевізник, і де незабаром з'явиться Ryanair, Коморек відповів: «Є така країна на сході від Польщі. Мова, очевидно, про Україну».

Далі представнику керівництва Ryanair було поставлено питання про те, чи підтверджує він слова міністра інфраструктури Володимира Омеляна про те, що авіакомпанія почне літати до України вже восени одночасно до Києва та Львова? На що була отримана відповідь: «Це реальний термін, і сподіваюся, що так і станеться. В даний момент узгоджуються деталі угоди».

Щодо майбутніх маршрутів в/з України Коморек повідомив, що вони не співпадатимуть з тими, які були оголошені навесні минулого року, коли вперше анонсувався прихід лоукостера до України.

«Будуть певні зміни в цьому розкладі. Але точно будуть запущені польоти з України до Польщі», - поінформував він.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що один із найбільших європейських лоукостерів - авіакомпанія Ryanair почне польоти з українських аеропортів «Бориспіль» і «Львів» восени 2018 року. «Вони (Ryanair –ред.) полетять восени 2018 року з аеропортів «Бориспіль» і «Львів». Те, що вони полетять, у мене немає сумнівів», - сказав міністр.

Він також зазначив, що офіційна презентація про відкриття маршрутів Ryanair буде цього або наступного місяця.

Нагадаємо, 15 березня 2017 року найбільший лоукостер Європи - авіакомпанія Ryanair заявила про відкриття з 30 жовтня 2017 року 11 рейсів з Києва та Львова. 10 липня генеральний директор аеропорту «Бориспіль» Павло Рябікін заявив, що в разі підписання контракту з лоукост-авіакомпанією Ryanair аеропорт щорічно буде недоотримувати 2 млрд грн. Він назвав угоду з Ryanair фінансово невигідною для підприємства і відмовився підписувати її, поки не будуть враховані вимоги аеропорту.

10 липня ірландська авіакомпанія Ryanair заявила про відхід з України через недотримання посадовими особами аеропорту «Бориспіль» раніше досягнутої угоди з Міністерством інфраструктури України.