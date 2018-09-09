Луценко анонсував зняття недоторканості з одного із нардепів
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Генпрокурор не назвав прізвища депутата, про якого йдеться
Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що найближчим часом подасть до Верховної Ради подання про зняття недоторканності з народного депутата, причетного до знищення частини оборонної промисловості України
«Я найближчим часом внесу подання на відповідного народного депутата України, причетного до цього, я б сказав, безпрецедентного аморального вчинку - фактично знищення частини оборонної промисловості нашої країни», - сказав Луценко під час робочої поїздки у місто Дніпро.
Генпрокурор не назвав прізвища депутата, про якого йдеться.
За його словами, фігурант причетний до привласнення 278 об'єктів нерухомості. У цьому списку – будинки культури, РАЦС, інститут трубної промисловості, навіть аеродром Кам'янка. Ці об'єкти вже повернули державі. І от тепер депутат має понести за це кримінальну відповідальність.
«Військовий завод, ракетний завод, директор якого – справа його вже знаходиться в суді, а на відкритті сесії Верховної ради я внесу подання на відповідного народного депутата України, який причетний до цього, я б сказав безпрецедентного аморального вчинку, знищення фактично частини оборонної промисловості нашої країни», – сказав Луценко.
До слова, цього тижня суд дав добро на заочне розслідування щодо Азарова.
Джерело: 5 канал