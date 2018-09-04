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    Суд дав добро на заочне розслідування щодо Азарова

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    Микола Азаров&nbsp;із червня 2014 року перебуває у розшуку СБУ - Суд дав добро на заочне розслідування щодо Азарова
    Микола Азаров із червня 2014 року перебуває у розшуку СБУ

    Генпрокуратура найближчим часом скерує справу щодо Азарова до суду

    Суд надав дозвіл на спеціальне досудове розслідування щодо колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова.

    Про це у Facebook повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

    «Отримали вчора дозвіл на спеціальне досудове розслідування щодо М.Азарова, який підозрюється у заволодінні в співучасті з іншими учасниками злочинної організації В.Януковича скрапленим газом загальною вартістю близько 2,2 млрд грн», - написав Луценко.

    За його словами, найближчим часом планується відкриття матеріалів провадження стороні захисту та скерування справи до суду.

    Нещодавно стало відомо, що прем’єр-утікач Микола Азаров став експертом з української мови на російському телебаченні. Політик, відомий власним суржиком, коментував російським журналістам українську мовну реформу.

    Микола Янович Азаров, уродж. Пахло:

    Прем'єр-міністр України з 11 березня 2010 до 28 січня 2014, перший віце-прем'єр-міністр та міністр фінансів України в першому (2002–2005) та другому (2006–2007) урядах Віктора Януковича. Голова державної податкової адміністрації України в 1996–2002 роках. З серпня 2015 року голова проросійської організації «Комітету спасіння України».

    Один із співзасновників та колишній Голова (з 23 квітня 2010 по 28 лютого 2014) Партії регіонів.

    З 3 червня 2014 року перебуває у розшуку СБУ

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