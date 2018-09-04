Суд дав добро на заочне розслідування щодо Азарова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Микола Азаров із червня 2014 року перебуває у розшуку СБУ

Генпрокуратура найближчим часом скерує справу щодо Азарова до суду

Суд надав дозвіл на спеціальне досудове розслідування щодо колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова.

Про це у Facebook повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

«Отримали вчора дозвіл на спеціальне досудове розслідування щодо М.Азарова, який підозрюється у заволодінні в співучасті з іншими учасниками злочинної організації В.Януковича скрапленим газом загальною вартістю близько 2,2 млрд грн», - написав Луценко.

За його словами, найближчим часом планується відкриття матеріалів провадження стороні захисту та скерування справи до суду.

Нещодавно стало відомо, що прем’єр-утікач Микола Азаров став експертом з української мови на російському телебаченні. Політик, відомий власним суржиком, коментував російським журналістам українську мовну реформу.